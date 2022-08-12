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Ortalığın tozunu attırdı! Sokak partisine katılan teyze gençlerle dans etti

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Danimarka'da genç grup sokakta müzik açıp dans etti. Yabancılık çekmeden gençlerin arasına giren teyze dansıyla görenleri bir hayli şaşırttı. O anlar kameralara yansıdı.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın bölgesinden biri olan Norrebro caddesinde teyze gençlerin eğlencesine katıldı. Ardından ortama ayak uyduran teyze yaptığı dans ve hareketlerle eğlenceli anlar yaşattı.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Sosyal medyadan paylaşılan video kısa sürede beğeni ve yorum aldı. Yorumlar arasında en dikkat çeken "Teyzemin içinde kalmış. Oh ne güzel dans ediyor. Kop kop kop" ifadesi yer aldı.

Haberler.com / Miray Kaya - Dünya

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