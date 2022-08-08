Ortalığı ayağa kaldıran görüntüler! İşlek bir caddede kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler - Haberler

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Ortalığı ayağa kaldıran görüntüler! İşlek bir caddede kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler

İngiltere Liverpool'un popüler eğlence lokasyonlarından biri olan Concert Square'de bir çift caddenin ortasında ilişkiye girdi. Çevresindekilere aldırış etmeden cinsel temasta bulunan ikili, etrafındaki kişilerin kendilerini kaydettiğinden habersizdi. Görüntüler sonrası polis ekipleri çifti bulmak için harekete geçti.

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İngiltere'de bir gece kulübünde eğlendikten sonra caddeye çıkan çift, insanların gözü önünde ilişkiye girdi. Çevredeki insanlara aldırış etmeden ilişkiye giren çift için polis ekipleri kısa sürede harekete geçti.

ÇİFT İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Kamu ahlakını bozdukları için polisi harekete geçiren çift için çalışmalar hızlıca başlatıldı. Kimliği belirlenen kadın gözaltına alınırken erkeğin kimlik tespiti çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Haberler.com / Miray Kaya - Dünya

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