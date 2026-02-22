Ortağı Epstein belgelerinin açıklanmasını durdurmak için mahkemeye gitti

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ağı kurmakla suçlanan ve 2019 yılında cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein dosyasında yeni bir hukuki süreç başladı. Epstein'ın suç ortağı olarak yargılanıp hüküm giyen Ghislaine Maxwell'in avukatları, yaklaşık 90 bin sayfalık yeni belgenin kamuoyuna açıklanmasını engellemek amacıyla federal mahkemeye dilekçe verdi.

"AÇIKLANMASI HUKUKA AYKIRI"

Maxwell'in hukuk ekibi, söz konusu belgelerin yayımlanmasının durdurulması için New York'taki federal mahkemeye başvurdu. Dilekçede, belgelerin daha önce gizlilik kararı kapsamında olduğu ve kamuoyuna açılmasının hukuka aykırı sonuçlar doğurabileceği savunuldu.

Avukatlar ayrıca, dosyada yer alan çok sayıda tanık ifadesi ile kişisel ve hassas bilginin kamuya açıklanmasının hem adil yargılama ilkelerini hem de özel hayatın gizliliğini ihlal edebileceğini ileri sürdü.

Savunma tarafı, Epstein bağlantılı belgelerin yayımlanmasını zorunlu kılan yasal düzenlemenin anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı olduğunu öne sürdü. Avukatlara göre yasama organının, yargı denetimindeki belgelerin açıklanmasına doğrudan müdahale etmesi hukuki sınırları aşıyor.

90 BİN SAYFALIK DOSYADA NELER VAR ?

Yayımlanması gündemde olan dosyanın, geçmişte açılan sivil davalara ait ifade tutanakları, mali kayıtlar ve çeşitli yazışmaları içerdiği belirtiliyor. Belgelerin önemli bir kısmının, Epstein ve Maxwell hakkında yürütülen soruşturma sürecinde toplanan materyallerden oluştuğu ifade ediliyor.

HUKUKİ MÜCADELE SÜRÜYOR

Mahkemenin, savunmanın talebine ilişkin nasıl bir karar vereceği merak konusu. Kararın, hem Epstein dosyasına ilişkin kamuoyuna açıklanacak yeni bilgilerin kapsamını hem de benzer davalarda gizlilik uygulamalarının sınırlarını etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Epstein dosyasına ilişkin belgelerin yayımlanması meselesi, ABD'de uzun süredir şeffaflık ve mağdur hakları tartışmalarının merkezinde yer alıyor.