Orgeneral Metin Gürak, Umman Genelkurmay Başkanı'nın Ziyaretini Karşıladı

Orgeneral Metin Gürak, Umman Genelkurmay Başkanı'nın Ziyaretini Karşıladı
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Umman Sultanlığı Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Alraısı ile resmi bir törenle buluştu ve ardından görüşme gerçekleştirdi.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Umman Sultanlığı Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Alraısı ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Umman Sultanlığı Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Alraısı'yı Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı. Törenin ardından Orgeneral Metin Gürak ve Abdullah Alraısı ile beraberindeki heyet, Genelkurmay Başkanlığı'nda görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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