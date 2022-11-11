Ölülerle temas kurmak için gizemli oyun oynayan 11 çocuk hareketsiz halde bulundu
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Kolombiya'nın Hato kentinde korkunç bir olay meydana geldi. Ölülerle temas kurmayı hedefleyen Ouija masa oyununu oynayan 11 çocuk, okul koridorunda baygın halde bulundu. Zehirlendikleri belirtilen çocuklar, Manuela Beltrán Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Kolombiya'nın Hato kentinde meydana gelen olay büyük yankı uyandırdı. Columbia Hato'daki Tarım Teknik Enstitüsü'nde okuyan 11 öğrenci, ölülerle temas kurmak amacıyla oynanan ve kenarında harf ve rakamların bulunduğu ouija adlı masa oyununu oynadı.
Öğrenciler oyunun ardından okul koridorunda baygın şekilde bulundular. Öğretmenlerinin yardımıyla ilk müdahalesi okulda yapılan öğrenciler, tedavilerinin yapılması için Manuela Beltrán Hastanesi'ne kaldırıldı.
Doktorlar tarafından yapılan ilk muayenede öğrencilerin zehirlenme yaşadıkları üzerinde duruldu. Birçok öğrencinin kustuğu ve midesinde şiddetli ağrılar meydana geldiği belirtildi. Öğrencilerin korkmuş olabilecekleri ifade edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konuyla ilgili Hato Belediye BaşkanıJose Pablo Toloza Rondón da açıklamada bulundu. Rondón, çocukların bulunduğunda ağızlarından salya geldiğini ifade etti.