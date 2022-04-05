Ölü rapçiyi sahneye çıkarıp önünde dans ettiler, görüntüleri izleyenlerin tüyleri ürperdi

ABD'nin Maryland eyaletinde 18 Mart'ta meydana gelen olayda, ünlü rapçi Goonew uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Hayranları ise kan donduran bir anma törenine imza attı. Rapçiyi gece kulübünde sahneye sabitleyen hayranları, kendilerini müziğin ritmine bırakarak saatlerce dans etti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİYE YOL AÇTI

Kameraya yansıyan görüntülerde cansız bedenin karşısında dans eden hayranlar, sosyal medya kullanıcılarının tepki göstermesine neden oldu. Ünlü rapçi 50 Cent Twitter'da Goonew'un vücudunu gösteren bir videonun altına "Kahretsin! Bunun ne olduğunu şimdi anladım" şeklinde yorum yaptı.

İDDİALARI GECE KULÜBÜ DE DOĞRULADI

Görüntülerdeki vücudun genç rapçinin cesedi mi yoksa bir tür balmumu işi mi olduğu konusu tartışılırken, gece kulübü Bliss de bunun Goonew'un bedeni olduğunu doğrulayan bir açıklama yaptı.

"HERKESTEN ÖZÜR DİLERİZ"

Gece kulübü sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Goonew'un ailesine, arkadaşlarına ve hayranlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Bliss, Goonew'un eve gidiş kutlaması için yerimizi kiralamak için yerel bir cenaze evi ile temasa geçti. Bliss'e neler olacağı hakkında haber verilmedi. Üzgün veya kırılmış olabilecek herkesten içtenlikle özür dileriz. Lütfen bu zor zamanda Goonew'un ailesi ve arkadaşları için dualarınızı esirgemeyin."

Maryland'de vurularak öldürülen rapçinin katili polis tarafından bulunamadı. Polis, katil zanlısını tutuklamaya yol açacak bilgiler için 25 bin dolar ödül teklif ediyor.

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