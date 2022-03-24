Ölen babaannesinin cesedine yaptıkları yüzünden genç kıza eleştiri yağdı

İngiltere'de kısa süre aralıklarla büyükbabası ve büyükannesini kaybeden Nicole Gable isimli genç kız, babaannesinin cenaze töreninde yaptıkları yüzünden ailesinden tepki gördü.

DUDAKLARINA PARLAK RUJ SÜRDÜ

Gable, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin güzel görünmesini sağlamak için kadının dudaklarına ruj sürdü. Fakat işler istediği gibi gitmedi ve ruj, ölü kadının bedeninde tutmadı. Üstelik parlak olması nedeniyle de kötü bir görüntü oluştu.

AKRABALARI TEPKİ GÖSTERDİ

Bu sırada kadının dudağındaki boyayı gören akrabaları ise eline ruj kutusu olan Gable'ye tepki gösterdi. Çok sayıda kişi Gable'yi "Cenazeye saygısızlıkla" suçladı.