Ohio'da Küçük Uçak Düştü: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Ohio'da Küçük Uçak Düştü: 6 Kişi Hayatını Kaybetti
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ABD'nin Ohio eyaletinde Cessna 441 tipi bir uçağın düşmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi. Federal Havacılık İdaresi, uçağın kalktıktan kısa bir süre sonra düştüğünü açıkladı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

ABD'nin Ohio eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) yapılan açıklamada, 'Cessna 441' tipi uçağın, Ohio eyaletindeki Youngstown-Warren Havaalanı'ndan kalktıktan dakikalar sonra düştüğü belirtildi. Kazada, uçaktaki 6 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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