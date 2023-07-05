Öğrenciler bahçede kavga ederken, okul müdürü kadın öğretmenle odasında 4 saat boyunca ilişkiye girdi

İngiltere'de Adam Price isimli okul müdürü, okul bahçesinde öğrenciler kavga ederken ve üç öğretmen saldırıya uğrarken olaylara müdahale etmek yerine kadın öğretmenle kendi odasında cinsle ilişkiye girmeye devam etti. Olayın ortaya çıkmasının ardından Adam görevinden istifa etti.

İngiltere'de bir okulda müdürlük yapan Adam Price, kadın öğretmenle kendi odasına ilişkiye girdi. Okul bahçesinde çocuklar kavga ederken skandal eylemi gerçekleştiren Adam, görevinden istifa etti.

HER GÜN 4 SAAT BOYUNCA İLİŞKİ YAŞAMIŞLAR

Okula gönderilen isimsiz bir mektup sonrası Adam, meslektaşı ile ilişkiye girdiği ve her gün neredeyse 4 saat kendi odasında meslektaşı ile cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkınca görevinden istifa etti.

EVLİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Eğitim departmanı sözcüsü John Knowles, yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Evli olan müdür ve kadın öğretmenin okulda cinsel ilişkiye girmeleri asla kabul edilemez. Yaptığımız soruşturma kapsamında, okul bahçesinde iki öğrenci grubun kavga ettiği, başka olayda da üç öğretmenin saldırıya uğradığı sırada müdür Adam, olaylara müdahale etmek yerine kadın meslektaşı ile odasında hiçbir şey olmamış gibi cinsel ilişkiye girmeye devam ettiğini öğrendik."

İSTİFA ETTİ

Adam, yaşanan olaydan sonra öğretmen olarak görev yapmasının doğru olmayacağını söyleyerek istifa etti.