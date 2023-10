Oğlunun cansız bedenini teşhis için gelen baba, olduğu yere çöküp kaldı

Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından bölgeyi ablukaya alan İsrail'in saldırıları hız kesmeden devam ediyor. Her geçen dakika Gazze'deki can kaybı artarken bölgeden gelen bir görüntü izleyenleri kahretti.

TEŞHİS İÇİN GELDİ, YIKILIP KALDI

Görüntüde İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybeden bir çocuğun cansız bedeninin yere uzatıldığı görülüyor. Teşhis için olay yerine gelen Filistinli baba, çocuğunun cansız bedenin görünce adeta kahroluyor. Sosyal medyada paylaşılan bu anlar kısa sürede çok sayıda izlenme ve yorum aldı.