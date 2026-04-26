Nyt: "İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Başbakan Netanyahu'nun 'Yolsuzluk' Davasında Af Yerine 'Uzlaşma' Sürecini Destekliyor"

(ANKARA) - İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, "yolsuzluk davasında Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında af verilmesi yönünde bir karar almadığı, bunun yerine uzlaşma sürecinin ilerletilmesini" tercih ettiği savunuldu.

ABD merkezli New York Times'a (NYT) konuşan üst düzey İsrailli yetkililere göre Herzog, halihazırda Netanyahu aleyhine devam eden davanın mevcut aşamasında "tek taraflı bir af kararı almak yerine taraflar arasında bir anlaşma zemini oluşturulmasını" destekliyor. Yetkililer, Herzog'un sürece ilişkin hemen karar vermek istemediğini aktardı.

Habere göre Herzog, İsrail toplumunda birleştirici rol üstlenmeyi hedeflyor; bu nedenle, erken aşamada Netanyahu lehine af kararı yerine yargı sürecinde uzlaşma ihtimalini daha uygun bir çözüm olarak değerlendiriyor.

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi de yaptığı açıklamada, "Netanyahu'nun yargılandığı davalarda bir anlaşmaya varılmasının uygun bir çözüm olabileceğini" belirtti. Açıklamada, böyle bir sonuca ulaşmak için taraflar arasındaki müzakerelerin sürmesinin önemine dikkat çekildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, "uzlaşma" kararı kapsamında, bazı suçlamaları kabul ederek, davanın daha hafif bir ceza veya düşürülen suçlamalarla sonuçlanması ihtimali konuşuluyor.

Ancak İsrail medyasında bu durum, bir yandan uzun yargı sürecini kısaltabilecek bir çözüm olarak görülürken, diğer yandan "suç kabulü" nedeniyle Netanyahu'nun siyasi geleceğini zedeleyebileceği ve toplumsal kutuplaşmayı artırabileceğine ilişkin değerlendirmeler yapılıyor.

Kaynak: ANKA