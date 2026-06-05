Haberler

Nsu Terör Örgütü Tarafından Öldürülen İsmail Yaşar Nürnberg'de Anılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'da aşırı sağcı NSU terör örgütü tarafından 2005'te Nürnberg'de öldürülen İsmail Yaşar için 9 Haziran'da anma töreni düzenlenecek.

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) – Almanya'da Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarafından 9 Haziran 2005'te Nürnberg'de öldürülen İsmail Yaşar, cinayetin işlendiği yerde düzenlenecek törenle anılacak.

Almanya'da aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarafından 21 yıl önce Nürnberg'de işlettiği döner büfesinde öldürülen İsmail Yaşar için anma töreni düzenlenecek.

Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosluğu tarafından düzenlenecek anma töreni, 9 Haziran Salı günü saat 17.00'de, Yaşar'ın hayatını kaybettiği yer olan Scharrerstraße ile Lorschstraße'nin kesişim noktasında yapılacak.

NSU terör örgütü, 2000–2007 yılları arasında 8'i Türkiye kökenli, biri Yunanistan kökenli ve biri Alman polis memuru olmak üzere toplam 10 kişiyi öldürmüştü.

NSU cinayetleri, Almanya'da güvenlik politikaları ve ırkçı şiddet tartışmalarını da beraberinde getirmişti.

Kaynak: ANKA
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...

Test sonuçları belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara kulisleri hareketli! Özgür Özel’in yeni partisinin adı belli oldu

Özel’in yeni partisinin adı belli oldu
Sibel Kekilli'nin düğün dansı ve gelinliği çok konuşuldu

Sessiz sedasız evlenen ünlü oyuncu pistte döktürdü
Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis'te! Kamuda istihdam edilecekler

Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi TBMM'ye sunuldu

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Görüntü Türkiye'den! Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor

Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor
İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali

İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali