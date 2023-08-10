Norveç'teki selde prefabrik ev köprüye çarparak ezildi

Norveç'teki Hemsilar Nehri'nde meydana gelen selde, prefabrik bir ev köprüye çarparak kağıt gibi ezildi. Hans Fırtınası'nın etkisiyle yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle binlerce kişi evlerinden tahliye edildi.

Norveç'teki Hemsilar Nehri'nde sel sularına kapılan prefabrik bir ev, köprüye çarparak kağıt gibi ezildi.

Kuzey Avrupa'da Hans Fırtınası etkisini sürdürüyor. Norveç'te fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış sele yol açtı. Hayat durma noktasına gelirken, binlerce kişi evlerinden tahliye edildi. Hemsedal kasabasında prefabrik bir ev, sel sularına kapılarak Hemsilar Nehri'nde sürüklenmeye başladı. Nehir üzerindeki köprüye çarpan ev, kağıt gibi ezildi. O anlar bir bölge sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı. - OSLO