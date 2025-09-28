North Carolina'da Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 8 Yaralı
ABD'nin North Carolina eyaletinde bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi de yaralandı. Saldırganın tekneyle kulübe yaklaşarak ateş açtığı bildirildi ve saldırıyla bağlantılı bir kişi gözaltına alındı.
ABD'nin North Carolina eyaletinin Southport kentinde Cape Fear Nehri kıyısındaki bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililer, saldırganın tekneyle kulübe yaklaşıp ateş açması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin de yaralandığını açıkladı. Saldırıyla bağlantılı bir kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya