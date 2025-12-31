Haberler

Nijerya'da trafik kazası: 18 ölü

Güncelleme:
Nijerya'nın Jigawa eyaletinde Dutse-Kwanar Huguma kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 18 kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedeni, bir aracın aşırı hızla seyrederken lastiğinin patlaması olarak belirtildi.

NİJERYA'nın Jigawa eyaletinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 18 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya basınında yer alan haberlere göre; ülkenin Jigawa eyaletinin Dutse-Kwanar Huguma kara yolunda, bir kamyon ile iki otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 18 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Danmasara köyü yakınlarında meydana gelen kazanın nedeninin, araçlardan birinin aşırı hızla seyri sırasında lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi olduğu belirtildi.

Kazadan kamyon sürücüsü ve yardımcısının yaralı olarak kurtulduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
