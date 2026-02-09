Nijerya'da trafik kazası: 30 ölü

NİJERYA'nın Kano eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 30 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Kano eyaletine bağlı Gezawa bölgesindeki Kwanar Barde köyü yakınlarında, yolcu ve yük taşıyan aşırı yüklü bir kamyonun, dün sabah saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildiği bildirildi. Kazada 30 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Yetkililer, kazanın 'dikkatsiz sürüş' kaynaklı olduğunu belirtirken, yaralıların hastanelere sevk edildiği aktarıldı.