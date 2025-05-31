Nijerya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Sel Felaketi: 150 Kayıp

Nijerya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Sel Felaketi: 150 Kayıp
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Nijerya'nın Nijer eyaletinde meydana gelen sel felaketi sonucunda en az 150 kişi hayatını kaybetti. 3 binin üzerinde kişinin yerinden edildiği belirtilirken, can kaybı sayısının artması bekleniyor.

NİJERYA'nın Nijer eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel sonucu en az 150 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya'nın Nijer eyaletine bağlı Mokwa kentinde, önceki gün şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde 150'den fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kurtarma ekipleri, selde kaybolanları arama çalışmalarını sürdürürken, yetkililer can kaybı sayısının daha da artmasının beklendiğini kaydetti.

Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı Sözcüsü İbrahim Audu Husseini, sel sonucu 3 binden fazla kişinin yerinden edildiğini ve 265 evin de 'tamamen yıkıldığını' söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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