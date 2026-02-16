Nijerya'da kaza: 11 ölü, 7 yaralı
Nijerya'nın Enugu eyaletinde yolcu taşıyan bir otobüsün yük taşıyan kamyonla çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Enugu Eyaleti Müdürü Franklin Agbakoba, eyaletin Enugu-Port Harcourt kara yolunda yolcu taşıyan otobüsün yük taşıyan kamyonla çarpıştığını bildirdi. Agbakoba, kazada 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin yaralandığını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya