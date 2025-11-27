Nijerya'da Kaçırılma Olayları Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edildi

NİJERYA'DA artan kaçırılma olayları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkede kaçırılma olaylarının artması nedeniyle olağanüstü hal ilan ettiğini açıkladı.Tinubu, polis teşkilatına güvensizlikle mücadele için 20 bin yeni polis memuru alımı talimatı verdiğini belirterek, "Sevgili Nijeryalılar, bu bir ulusal acil durumdur ve özellikle güvenliğin tehlikede olduğu bölgelerde daha fazla personel görevlendirerek cevap veriyoruz. Zaman, tüm imkanlarımızı seferber etmeyi gerektiriyor. Biz Nijeryalılar olarak ülkemizi güvence altına almak için herkesin katkı sağlaması gerekiyor" dedi.