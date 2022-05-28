Nijerya'da yiyecek izdihamında 31 kişi hayatını kaybetti - Haberler

Nijerya'da yiyecek izdihamında 31 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Dünya
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Nijerya'nın bir kilisede düzenlenen yardım etkinliğine çok sayıda kişinin yiyecek almak için gelmesi sonucu ortaya çıkan izdihamda 31 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Nijerya'nın Rivers eyaletinde Port Harcourt kentindeki Kings Assembly kilisesinde ihtiyaç sahipleri için yardım etkinliği düzenlendi.
31 ÖLÜ, 7 YARALI
Yemek dağıtımı sırasında çıkan izdihamda 31 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Kilisede yaşanan izdihamın ardından bölgeye çok sayıda ilk yardım ekibi sevk edilirken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
YİYECEK ALMAK İÇİN GELDİLER
Rivers eyaleti Polis Sözcüsü Grace Iringe-Koko bugün sabah erken saatlerde çok sayıda kişinin yiyecek almak için kiliseye geldiğini belirterek, "Kapının kapalı olmasına rağmen kalabalık zorla içeri girmeye çalıştı ve izdiham çıktı" dedi.
İhlas Haber Ajansı / Dünya