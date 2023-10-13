Nijerya'da Filistin'e Destek Gösterisi

Nijerya'nın Lagos şehrinde, Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

Nijerya'da faaliyet gösteren Uluslararası Müslüman Farkındalığı Derneğinin (MAI) çağrısıyla Lagos'ta düzenlenen gösteride, " Filistin'e özgürlük" sloganları atıldı.

Göstericiler, ellerinde bayrak ve pankartlarla Filistin'e destek mesajı verdi.

MAI Direktörü Abdul Waheed Atoyebi, gösterinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in devam eden insan hakları ihlallerini ve Filistin'deki endişe verici sayıdaki cinayetleri şiddetle kınadı.

Dünyanın, Filistinlilerin çığlıklarına kulak tıkamayı sürdürdüğüne işaret eden Atoyebi, " Filistin'e yönelik şiddete derhal son verilmesi çağrısında bulunuyor ve uluslararası toplumu, Filistin halkının yaşamlarını ve onurunu korumak üzere kararlı adımlar atmaya davet ediyoruz." dedi.

Atoyebi, Nijeryalı Müslümanlar olarak her zaman Filistinlilerin yanında olacaklarını kaydetti.