Nijer'deki askeri yönetim Cezayir'in arabuluculuk teklifini kabul etti

Nijer'deki askeri yönetim, Cezayir'in arabuluculuk teklifini kabul ettiğini açıkladı. Cezayir hükümetinin yaptığı girişim, krizin siyasi yollarla çözülmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Nijer'deki askeri yönetimin Cezayir'in "arabuluculuk" teklifini kabul ettiği belirtildi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Nijer Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki krizin siyasi çözümü için Cezayir hükümetinin yaptığı arabuluculuk girişimiyle ilgili resmi bir cevap göndererek teklifi kabul etti.

Nijer tarafından gelen onayın, krizin siyasi yollarla çözülmesi fikrini güçlendirdiği ve bunun için gerekli koşulların oluşmasına katkı sağladığı aktarıldı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ı, söz konusu girişimi hayata geçirmek amacıyla Nijerli tüm tarafların katıldığı ön görüşmelere başlamak üzere en kısa zamanda başkent Niamey'e gitmekle görevlendirdi.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, 29 Ağustos'ta Cezayir'de düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Nijer'deki krizi 6 ay içinde sona erdirecek ve anayasal düzene dönülmesini sağlayacak bir girişim başlattığını açıklamıştı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.