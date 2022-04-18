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New York'ta Türk vatandaşına bıçaklı saldırı! Polis şimdi her yerde onu arıyor

AA - Betül Yürük - Dünya
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New York'ta bir Türk vatandaşı, kimliği belirsiz bir kişi tarafından "Türk olduğu için" göğsünden bıçaklandı. New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından yapılan açıklamada ise bıçaklı saldırgan hakkında bilgi veren kişilere 3500 dolar ödül verileceği bildirildi. Öte yandan kaynaklar, saldırganın şahsı bıçaklamadan önce Türk olup olmadığını sorduğunu daha sonra "Türklerden nefret ediyorum" diyerek bıçakladığını aktardı.

New York Polis Departmanının (NYPD) Twitter hesabından, saldırının Manhattan'da 9. cadde ile 44. sokakta 15 Nisan'da meydana geldiği bilgisi ve saldırganın görüntüsü paylaşıldı. Polis, daha sonra kimliği belirsiz bir kişinin Türkiye karşıtı sözler söyleyerek, 24 yaşındaki bir erkeği göğsünden bıçakladığı açıklaması yaptı.

"TÜRKLERDEN NEFRET EDİYORUM"

Saldırıya uğrayan ve hastaneye kaldırılan kişinin kimliği açıklanmazken, Daily News web sitesinde yer alan habere göre, polis kaynakları şüphelinin eylemini gerçekleştirmeden önce, 24 yaşındaki gence Türk olup olmadığını sorduğunu ve sonra "Türklerden nefret ediyorum." diyerek saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

New York'ta Türk vatandaşına ırkçı saldırı

SALDIRGAN HAKKINDA BİLGİ VERENE 3500 DOLAR ÖDÜL VERİLECEK

Yerel medyada yayımlanan bir videoda ise saldırıya uğrayan kişi için "Türk olduğu için bıçaklandı" bilgisi yer aldı. Şüpheli hakkında bilgi verecek kişilere 3 bin 500 dolara kadar ödül verileceğini açıklayan NYPD, saldırıya ilişkin nefret suçu soruşturması başlattı.

New York'ta Türk vatandaşına bıçaklı saldırı! Polis şimdi her yerde onu arıyor

AA / Betül Yürük - Dünya

Manhattan, New York, Polis, Türk, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Haberler

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