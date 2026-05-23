Haberler

New York'ta tersanede patlama: 1 ölü, 36 yaralı

New York'ta tersanede patlama: 1 ölü, 36 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin New York kentindeki Staten Island bölgesinde bir tersanede çıkan yangın ve patlamalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 34'ü itfaiye personeli 36 kişi yaralandı. Yangın kontrol altına alınırken soruşturma başlatıldı.

ABD'nin New York kentinde bir tersanede meydana gelen yangın ve patlamalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

New York'un Staten Island bölgesindeki bir tersanede dün metal bir yapıda başlayan yangın, kısa sürede tesise ve demirli bir mavnaya sıçradı. New York İtfaiye Teşkilatı (FDNY) yetkililerinden Ian Swords, olay yerinde 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Swords, patlamalarda 34'ü itfaiye personeli olmak üzere toplam 36 kişinin yaralandığını bildirdi.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, yaralanan bir itfaiye müfettişinin durumunun kritik, bir itfaiyecinin durumunun ise ağır olduğunu aktardı. Olay yerinde 200'den fazla acil durum müdahale ekibi ve itfaiyecinin görev yaptığını ifade eden Mamdani, yangının kontrol altına alındığını belirtti. Mamdani, yangının tamamen söndürülmesinin ardından kapsamlı bir soruşturma başlatılacağını kaydetti.

FDNY yetkililerinin verdiği bilgilere göre yangın esnasında, tersanenin arka kısmında bulunan metal yapının bodrum katında iki işçinin mahsur kaldığı yönünde ihbar alındı. Ekiplerin mahsur kalan işçileri aramak üzere binaya girdiği sırada içeride iki ayrı patlama meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP Genel Merkezi'nde seçim! Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu

CHP Genel Merkezi'nde baskın seçim! Özgür Özel, grup başkanı oldu

YSK'dan 'Yerel seçim iptal edilsin' başvurusuna ret

Yerel seçimler iptal mi ediliyor? İtirazı görüşen YSK, kararını verdi
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in elini kolunu bağlayacak kısıtlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'na günler kala Kenan Yıldız şoku

Dünya Kupası öncesi korkulan oldu
Aziz Yıldırım Şanlıurfa Fenerbahçeliler derneğine giriş yaptı! Salonda adım atacak yer kalmadı

Salona giriş yapınca olanlar oldu!
Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü

Kredi çekeceklere kötü haber! TCMB gece yarısı yeni karar aldı
Perinaz Shiri, İran'ı karıştıran dansına açıklık getirdi

Savaş halindeki İran'ı karıştıran dansına açıklık getirdi

CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu

Kurultay soruşturmasında gözaltındakilerin kimlikleri belli oldu
Tokyo’da gezen Türk çift Icardi ile karşılaştı: Oha Icardi, şaka gibi vallahi

Tokyo’da gezen Türk çifti şaşırtan olay: Oha, şaka gibi vallahi

Pedro Sanchez'in başkanlığını yaptığı Sosyalist Enternasyonal'den mutlak butlan kararına tepki

Erdoğan ve Bahçeli'nin övdüğü liderden mutlak butlan tepkisi