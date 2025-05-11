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New York'ta Tahliye Edilen Dairede 48 Köpek Bulundu

New York'ta Tahliye Edilen Dairede 48 Köpek Bulundu
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ABD'nin New York eyaletinde bir apartman dairesinde 48 Belçika Kurdu cinsi köpek sağlıksız koşullarda bulundu. Yetkililer, köpeklerin yaşamları boyunca kapalı alanda tutulduğunu belirtti.

ABD'de tahliye edilen bir apartman dairesinde 48 köpek bulunduğu bildirildi.

ABD'nin New York eyaletindeki bir apartman dairesine 48 Belçika Kurdu cinsi köpek, sağlıksız koşullarda bulundu. Yetkililer, köpeklerin yaşamları boyunca dışarı çıkmadan, kapalı alanda bir arada tutulduğunu belirtti.

NYC Hayvan Bakım Merkezleri'nden (ACC) yapılan açıklamada eve, sahibinin tahliye edilmesinin ardından hayvanları teslim etmesi gerektiği gerekçesiyle gidildiği aktarıldı. Ekipler, çoğu dolap ve dar alanlara sıkıştırılmış toplam 48 köpek ve köpek yavrusu buldu.

ACC yetkilisi Tara Mercado, köpeklerin tüm yaşamlarını kapalı alanda geçirdiklerini ve bazı yetişkin köpeklerin mobilyaların arkasına saklandığını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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