New York polisi Times Meydanı'na alkol girişini yasakladı
ABD'nin New York şehrinde, Times Meydanı'nda gerçekleştirilecek yeni yıl kutlamaları için ek güvenlik önlemleri artırıldı. New York polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, alkol, şemsiye, battaniye, sırt çantası, büyük paketler ve katlanabilir sandalyelerin meydana alınmayacağı belirtildi.
ABD'de New York'taki Times Meydanı'nda yeni yıl kutlamalarında güvenlik önlemleri artırıldı. New York polisi, kutlamalara alkol ve büyük paketlerin girişini yasakladı.
YASAKLARIN SERT ŞEKİLDE UYGULANACAĞI BİLDİRİLDİ
New York polisi, yılbaşı gecesi için alınan ilave önlemler hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, yeni yıl kutlamalarının yapılacağı Times Meydanı'na, alkol, şemsiye, battaniye, sırt çantası, büyük paketler ve katlanır sandalyelerin alınmayacağı belirtildi. New York Belediye Başkanı Eric Adams da yasakların sert şekilde uygulanacağını bildirdi.