New York polisi Times Meydanı'na alkol girişini yasakladı

ABD'de New York'taki Times Meydanı'nda yeni yıl kutlamalarında güvenlik önlemleri artırıldı. New York polisi, kutlamalara alkol ve büyük paketlerin girişini yasakladı.

YASAKLARIN SERT ŞEKİLDE UYGULANACAĞI BİLDİRİLDİ

New York polisi, yılbaşı gecesi için alınan ilave önlemler hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, yeni yıl kutlamalarının yapılacağı Times Meydanı'na, alkol, şemsiye, battaniye, sırt çantası, büyük paketler ve katlanır sandalyelerin alınmayacağı belirtildi. New York Belediye Başkanı Eric Adams da yasakların sert şekilde uygulanacağını bildirdi.