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Netanyahu Yolsuzluk Davasında Hakim Karşısında

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yolsuzluk suçlamasıyla açılan davada hakim karşısına çıkarak iddiaları 'uydurma' ve 'saçmalık' olarak nitelendirdi.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkında yolsuzluk suçlamasıyla açılan davada savunma yapmak üzere bir kez daha hakim karşısına çıktı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, duruşmada hakkındaki iddialara ilişkin sorulan sorulara yanıt verdi. Netanyahu, davanın 'uydurma' ve 'saçmalık' olduğunu öne sürerek, "8 yıldır bu cehennemde sürükleniyorum" dedi.

Duruşmada zaman zaman Netanyahu'nun avukatı ile davanın savcısı arasında tartışma yaşandığı belirtildi.

Netanyahu Yolsuzluk Davasında Hakim Karşısında
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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