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Netanyahu ve Trump telefonda görüştü

Netanyahu ve Trump telefonda görüştü
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İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile İran ile şekillenmekte olan mutabakat zaptını telefonda görüştü. Netanyahu, İsrail'in anlaşmaya taraf olmadığını belirterek, nihai anlaşmanın uranyumun İran dışına çıkarılması ve nükleer altyapının imhası gibi şartlar içermesi konusundaki kararlılığı için Trump'a teşekkür etti.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile ' İran ile şekillenmekte olan mutabakat zaptı' hakkında görüştü. Açıklamada, İsrail'in mutabakat zaptına taraf olmadığını belirten Netanyahu'nun, 'nihai anlaşmanın zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılması, nükleer altyapının imhası, balistik füze üretiminin kısıtlanması ve İran'ın bölgedeki vekil güçlerine desteğinin sonlandırılmasını içermesine ilişkin kararlılığı için Trump'a takdirlerini dile getirdiği' bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıCihan Keten:

Bu konularda yapılan anlaşmaların samimiyeti ve uygulanabilirliği hakkında ciddi şüphelerim vardır. İran gibi ülkelerin tüm şartlara uyacağını kim garantiye alacaktır? Bu tür anlaşmalar elbette önemlidir ancak uluslararası hukuk çerçevesinde bağlayıcı olmalı ve ihlal edenlere gerçek yaptırımlar uygulanmalıdır. Aksi takdirde kâğıt üstünde kalan sözleşmeler işe yaramaz.

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Haber YorumlarıMustafa Kürşat Altas:

iyi de başka ülkelerde bu tür anlaşmaları halk biraz daha şeffaf şekilde öğreniyor bizde böyle gizli gizli oluyor her şey telefon görüşmesi bir gün sonra açıklanıyor yapılan anlaşmaların ne kadarı gerçek ne kadarı propaganda o da meçhul yani belirsiz çok karışık durumda

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Haber YorumlarıBaver Gören:

bu görüşmenin arkasında ne var acaba başbakanla trump arasında böyle telefon görüşmeleri oluyorsa arka planda başka anlaşmalar da vardır herhalde kimse bunu sormuyor mu

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