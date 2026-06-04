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Netanyahu: Trump'la taktiksel anlaşmazlıklar yaşıyoruz

Netanyahu: Trump'la taktiksel anlaşmazlıklar yaşıyoruz
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İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile Lübnan konusundaki tartışmalarının önemsiz olduğunu belirterek, Trump'ı İsrail'in en büyük dostu olarak nitelendirdi ve taktiksel anlaşmazlıkların her zaman çözüldüğünü söyledi.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Abd Başkanı Donald Trump ile sadece 'taktiksel' anlaşmazlıklar yaşıyoruz" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile Lübnan konusunda yaşadıkları tartışmanın 'önemsiz' olduğunu öne sürdü. Netanyahu, ayrıntılara girmeyeceğini söyleyerek, Trump ile genel olarak aynı görüşte olduklarını bildirdi.

Trump'ı 'İsrail'in en büyük dostu' olarak nitelendiren Netanyahu, "Bazen, en iyi ailelerde olduğu gibi, bu tür taktiksel anlaşmazlıklar yaşıyoruz. Ancak her zaman bunları çözmenin bir yolunu buluyoruz ve bunu çok iyi dostlar olarak yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, ABD ile İran arasında gerçekten ateşkes olup olmadığı konusunda ise "Bence burada taktiksel bir oyun oynanıyor. İran, Trump'ın söylediği şeyi yani gerekirse askeri eyleme tam bir dönüş olacağını kesinlikle biliyor. Bu Başkan Trump'ın kararı, İsrail hazır ve ABD güçleri de hazır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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