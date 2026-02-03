Haberler

Netanyahu'dan İran açıklaması
Güncelleme:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Meclis'in 77. yıl dönümünde yaptığı konuşmada, saldırıların sonuçları konusunda uyarılarda bulundu ve ülke olarak her türlü gelişmeye karşı tetikte olduklarını belirtti.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Bize saldıran herkes, dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Meclisi'nin kuruluşunun 77'nci yıl dönümünde konuştu. İran ile ilgili açıklamada bulunan Netanyahu, önlerinde daha çok zorluk ve sınamanın olduğunu bildirdi. Netanyahu, "Her türlü gelişmeye karşı tetikte ve hazırlıklıyız. Bize saldıran herkes, dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek" ifadelerini kullandı.

