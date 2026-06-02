Netanyahu: Lübnan'a saldırmaya devam edeceğiz
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile görüştüğünü belirterek, Lübnan'ın güneyinde saldırıların süreceğini ve Hizbullah'ın saldırılarına karşı Beyrut'a yönelik tehdidini yineledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüklerini kaydederek, Lübnan'a yönelik saldırılara ilişkin açıklamada bulundu. Trump'a Hizbullah'ın İsrail'e saldırılara devam etmesi durumunda Beyrut'a saldırı düzenleyeceklerini söylediğini belirten Netanyahu, bu tutumunun değişmediğini öne sürdü. Netanyahu, "İsrail ordusu güney Lübnan'da planlandığı şekilde faaliyetlerine devam edecek" ifadelerini kullandı.