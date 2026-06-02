Netanyahu: Lübnan'a saldırmaya devam edeceğiz

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, " Lübnan'ın güneyinde saldırılara devam edeceğiz" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüklerini kaydederek, Lübnan'a yönelik saldırılara ilişkin açıklamada bulundu. Trump'a Hizbullah'ın İsrail'e saldırılara devam etmesi durumunda Beyrut'a saldırı düzenleyeceklerini söylediğini belirten Netanyahu, bu tutumunun değişmediğini öne sürdü. Netanyahu, "İsrail ordusu güney Lübnan'da planlandığı şekilde faaliyetlerine devam edecek" ifadelerini kullandı.

