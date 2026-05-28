Netanyahu'dan İsrail ordusuna Gazze talimatı

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail askerlerinin Lübnan'daki Litani Nehri'nin kuzeyine girerek işgali genişlettiğini bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, orduya Gazze'de işgal altında tuttukları bölgelerin yüzde 70'e çıkarılması talimatı verdiğini söyledi. Netanyahu, Lübnan ile ilgili açıklamasında İsrail kara birliklerinin ülkenin güneyindeki Litani Nehri'nin kuzeyine geçtiğini belirtti. Netanyahu, "Şimdi Beyrut'a saldırdık, dün Sur'a saldırdık. Saldırıyoruz ve çok daha sert saldıracağız" ifadelerini kullandı.

