Üye Girişi
Haberler

Netanyahu'dan savaşın seyrine etki edecek teklif: Rehine başına 5 milyon dolar

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki ziyaretinde Hamas'ın savaş sona erdikten sonra bölgede yönetim yeteneğinin kalmayacağını ve askeri kapasitelerinin yok edildiğini ifade etti. Netanyahu, her bir rehine iadesi için 5 milyon dolar verileceğini de açıkladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ve Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile dün Gazze'yi ziyaret etti. Netanyahu, operasyonel faaliyetler hakkında brifing aldığı ziyaret sırasında çekilen bir video kaydında; Hamas'ın savaş sona erdikten sonra Filistin bölgesini yönetemeyeceğini ve İsrail'in İslamcı grubun askeri yeteneklerini yok ettiğini söyledi. Netanyahu, "Rehinelerimize zarar vermeye cüret eden herkesin başı kan içinde kalacaktır. Sizi avlayacağız ve yakalayacağız" dedi.

REHİNE BAŞINA 5 MİLYON DOLAR

    "Kim bize bir rehine getirirse, kendisi ve ailesi için güvenli bir çıkış yolu bulacaktır" diyen Netanyahu, "Seçin, seçim sizin ama sonuç aynı olacak. Hepsini geri alacağız" diye konuşarak, her bir rehine iadesi için 5 milyon dolar ödül teklif ettiğini açıkladı.

    Netanyahu'dan savaşın seyrine etki edecek teklif: Rehine başına 5 milyon dolar
    Kaynak: ANKA / Dünya
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Ukrayna'ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tedirgin eden "Dünya savaşı" sözleri

     Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı

    Nasuh Mahruki tutuklandı

     Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede

    Bakan Yerlikaya, öfke patlaması yaşayan CHP'lilerin ortasında kaldı
    Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! Ekibindeki hemşireden kan donduran Fırat Sarı itirafı

    Ekibindeki hemşireden kan donduran Fırat Sarı itirafı
    500
    Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

    Son Dakika Haberleri

    Nasuh Mahruki AKUT'tan neden atıldı? Nasuh Mahruki tutuklandı mı, neden tutuklandı? Nasuh Mahruki suçu nedir? Nasuh Mahruki'nin tutuklanma sebebi nedir? Eski AKUT Başkanı kimdir? Nasuh Mahruki kimdir? Nasuh Mahruki kaç yaşında, nereli? Duygu Kiraz kimdir, öldü mü? Duygu Kiraz neden öldü? MASTERCHEF FETTUCCINE ALFREDO TARİFİ! Fettuccine Alfredo nasıl yapılır, Fettuccine Alfredo malzemeleri neler? Türkiye kar haberleri: Bu hafta sonu kar yağacak mı? Meteoroloji'den 5 ile kar uyarısı! Genç kızların çalıştığı kıraathane nerede? Kıraathane olayı nedir? A101 21 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 21 Kasım Perşembe A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? Masterchef'te 150 Bin liralık ödülü kim kazandı? Masterchef'te ödül oyunu kazananı kim?
    title
    Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

    Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.