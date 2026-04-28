Netanyahu hakim karşısında

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, iki aylık ertelemenin ardından yolsuzluk davasında yeniden hakim karşısına çıktı.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hakkında açılan çok sayıda yolsuzluk davası kapsamında iki ay aradan sonra ilk kez ifade vermek üzere duruşmaya katıldığını duyurdu. Netanyahu, 28 Şubat'ta ABD ile birlikte İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından ilk kez duruşmaya çıktı.

