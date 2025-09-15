Haberler

Netanyahu, Gazze'ye Kara Saldırısı Öncesi Güvenlik Toplantısı Yapacak

Netanyahu, Gazze'ye Kara Saldırısı Öncesi Güvenlik Toplantısı Yapacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye yönelik yapılacak kara saldırısı öncesinde bölgedeki İsrailli esirler hakkında güvenlik toplantısı düzenleyecek. Toplantıda, esirlere zarar vermemek için alınacak önlemler görüşülecek.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'ye yönelik kara saldırısı başlatmadan önce bölgedeki İsrailli esirler hakkında güvenlik toplantısı yapacağı bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün bakanlar ve bazı güvenlik şefleriyle bir araya gelecek. İsrail basınındaki haberlerde, istişare toplantısında Gazze kentine kara saldırıları sırasında İsrailli esirlere zarar vermemek için alınacak önlemlerin görüşüleceği kaydedildi. Görüşmeye Savunma Bakanı Israel Katz, Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Milletvekili Aryeh Deri, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi'nin katılacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Rahatsızlığına şifa ararken hayatının işini buldu! Daha dalındayken kapış kapış gidiyor

Şifa ararken hayatının işini buldu! Dalındayken kapış kapış satıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savic'ten Fenerbahçe maçı sonrası büyük tepki: Türk futbolunun mağlubiyeti

Maç sonrası büyük tepki! Sinirden çılgına döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.