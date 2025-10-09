Haberler

Netanyahu, Gazze Ateşkesinin Ardından Kabineyi Toplayacak

Netanyahu, Gazze Ateşkesinin Ardından Kabineyi Toplayacak
Güncelleme:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasının ardından kabineyi toplayacaklarını duyurdu. Anlaşmanın onaylanması ve İsrailli esirlerin geri getirilmesi konularında Mısır'da görüşmeler yapılacak.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından kabineyi toplayacaklarını duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin bilgi verdi. Netanyahu, yarın kabinenin toplanacağını ve Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin geri getirilmesi için Mısır'da varılan ateşkes anlaşmasının onaylanacağını bildirdi. Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'a çabaları için teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
