Netanyahu'dan İran açıklaması
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Iran'daki 16 günlük protestoları yakından takip ettiklerini ve İran halkının özgürlük arayışının arkasında durduklarını ifade etti.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'daki protestoları yakından takip ettiklerini bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Bakanlar Kurulu toplantısında İran'da 16 gündür devam eden protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu. Tel Aviv yönetiminin süreci yakından takip ettiğini ve protestoların tüm ülkeye yayıldığını söyleyen Netanyahu, İsrail toplumunun İranlıların sergilediği cesareti takdirle karşıladığını dile getirdi.

Netanyahu, İsrail'in İran halkının özgürlük arayışının arkasında durduğunu belirterek, suçsuz sivillere yönelik kitlesel kıyımları kınadıklarını kaydetti. İran halkının maruz kaldığı baskıdan kısa süre içinde kurtulacağını iddia eden Netanyahu, beklenen o günün gelmesiyle birlikte iki ülkenin tekrar birbirine bağlı müttefikler haline geleceğini savundu.

