Netanyahu'dan İran'a Sert Uyarı: Tahran'ı Boşaltın

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, " Tahran'ı boşaltın, harekete geçiyoruz" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, iki ana hedeflerine ilerlediklerini belirterek, bu hedeflerin 'nükleer tehdidi ortadan kaldırmak ve füze tehdidini yok etmek olduğunu' söyledi. Netanyahu, "İsrail Hava Kuvvetleri, Tahran'ın hava sahasında kontrolü sağladı" diye konuştu.

İran halkına da seslenen Netanyahu, "Tahran'ı boşaltın, biz harekete geçiyoruz" ifadelerini kullandı.