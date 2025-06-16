Netanyahu'dan İran'a Sert Uyarı: Tahran'ı Boşaltın

Netanyahu'dan İran'a Sert Uyarı: Tahran'ı Boşaltın
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, nükleer ve füze tehditlerine karşı harekete geçtiklerini belirterek İran halkına Tahran'ı boşaltmaları çağrısında bulundu.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, " Tahran'ı boşaltın, harekete geçiyoruz" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, iki ana hedeflerine ilerlediklerini belirterek, bu hedeflerin 'nükleer tehdidi ortadan kaldırmak ve füze tehdidini yok etmek olduğunu' söyledi. Netanyahu, "İsrail Hava Kuvvetleri, Tahran'ın hava sahasında kontrolü sağladı" diye konuştu.

İran halkına da seslenen Netanyahu, "Tahran'ı boşaltın, biz harekete geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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