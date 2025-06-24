Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: İran'ın nükleer programını çökerttik

Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: İran'ın nükleer programını çökerttik
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Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: İran'ın nükleer programını çökerttik
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail-İran arasında varılan ateşkesin ardından yaptığı ilk açıklamada, "İran'ın nükleer programını çökerttik. Eğer İran'da birileri bu programı yeniden başlatmaya çalışırsa, aynı kararlılıkla ve aynı güçle bu tür girişimleri engellemek için harekete geçeceğiz" dedi. Ayrıca Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'a da teşekkür etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ve İsrail arasında 12 gündür devam eden karşılıklı saldırıların ardından varılan ateşkes sonrası ilk kez açıklamada bulundu.

Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: İran'ın nükleer programını çökerttik

TRUMP'A TEŞEKKÜR

Netanyahu, yayınladığı video mesajda, İran'a karşı "tarihi bir zafer" elde ettiklerini belirterek, İsrail'in savunulmasında ve İran'ın nükleer tehdidinin ortadan kaldırılmasında oynadığı rol için ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti. Netanyahu, "İsrail'in Beyaz Saray'da Başkan Trump gibi bir dostu hiç olmadı ve ortak çalışmalarımız için kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMINI ÇÖKERTTİK"

ABD ordusunun düzenlediği saldırıda İran'ın uranyum zenginleştirdiği Fordow nükleer tesisinin yok edildiğini ifade eden Netanyahu, "İran'ın nükleer programını çökerttik. Eğer İran'da birileri bu programı yeniden başlatmaya çalışırsa, aynı kararlılıkla ve aynı güçle bu tür girişimleri engellemek için harekete geçeceğiz. Tekrar ediyorum, İran nükleer silaha sahip olmayacak" dedi.

Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: İran'ın nükleer programını çökerttik

İsrail'in İran'ın balistik füze üretim programını ve füze rampalarının çoğunu da imha ettiğini belirten Netanyahu, İsrail'in İran'daki mevcut rejime tarihindeki en ağır darbeyi indirdiğini aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCarsambali:

S2mi cokerttin..Iran o kadar da mal ya,sana nukleer tesislerini acik hedef olarak ortada biraksin..

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