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Netanyahu bir kez daha Suriye'ye gitti, Savunma Bakanı'nın verdiği mesaj dikkat çekti

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İsrail Başbakanı Netanyahu, Baas rejiminin devrilmesinin ardından İsrail ordusunun Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede yer alan Hermon Dağı'na gitti. Savunma Bakanı Katz, "İhtiyaç duyulduğu sürece burada kalacağız" dedi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Suriye'de 7 Aralık sonrası işgal edilen tampon bölgede yer alan Hermon Dağı'nda "durum değerlendirmesi" yaptığı belirtildi. Netanyahu'ya, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de yer aldığı bazı yetkililerin eşlik ettiği ifade edildi. Başbakan Netanyahu'nun burada işgal edilen bölgedeki İsrail ordusunun konuşlanmasını gözden geçirdiği kaydedildi.

KATZ, TAMPON BÖLGEDEKİ İŞGALİN DEVAM EDECEĞİNİ BELİRTTİ

Savunma Bakanı Katz, Netanyahu ile gittiği Herom Dağın'da değerlendirmelerde bulundu. Katz, İsrail askerlerinin Hermon Dağı'nda işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini korumak için bulunduğunu iddia ederek işgali savundu. İşgalin, "İsrail'in güvenliğini güçlendirdiği" ve Suriye'de Baas rejimini deviren gruplara karşı "caydırıcı" olduğunu ileri süren Katz, "İhtiyaç duyulduğu sürece burada (Hermon Dağı'nda 7 Aralık sonrası işgal edilen bölge) kalacağız." ifadesini kullandı.

Katz, 13 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna tampon bölgede yer alan ve 7 Aralık sonrası Hermon Dağı'nda işgal edilen bölgede, kış aylarında kalınması için talimat verdiğini belirtmişti.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları arttı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti. Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu. İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Netanyahu bir kez daha Suriye'ye gitti, Savunma Bakanı'nın verdiği mesaj dikkat çekti
Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (27)

Haber YorumlarıHarun EROĞLU:

Rusya zayıfladı, Esad zulmü bitti. Birgün ABD de mutlaka zayıflayacak, işte o zaman sizi elimizden kim kurtaracak Netanyahu. Elbet o günlerde gelecek ve biz sizin fişinizi çekecek inşallah

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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Çok karizmatik adamlar be

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Haber YorumlarıDoğrucu:

Helal olsun sana, müslümanı Müslümana öldürterek toprak sahibi ülke sahibi oldu.. bir askeri ölmeden toprak sahibi olana dünya lideri denir. Gece masalları okuyanlara değil :)

Yorum Beğen50
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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Netenyahudi protestolar nedeni ile nerede ise koltugu kaybediyordu... BOP projesini bizim es baskanla hizlandirdi... 2side koltugu garantiye aldi...

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Haber YorumlarıÖzcan Özcan:

İŞTE ORDU İŞTE KOMUTAN.

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Haber YorumlarıHalil İ D:

Adamlar halkı için her şeyi yapıyor. Biz de tersi oluyor.

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Haber YorumlarıÖzcan Özcan:

MÜSLÜMANLARA CİHAT FARZ KILINMIŞTIR.MÜSLÜMANLAR HADİ İSRAİLE YADA AMERİKAYA CİHAT ETSENİZE?YADA CİZYE İSTEYİN.

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Haber YorumlarıAlparslan Türkdoğan:

Recep Kalın Colani Netenyahu Fidan isminde biri var ya o işte dünya lideri

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Haber YorumlarıFirat Tas:

9:9 şiddetinde kınıyoruz akp dışişler sırumlusu hakan fidan??

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Haber YorumlarıÖzcan Özcan:

VEFA BUNLARDAN HANGİSİ ACABA?

Yorum Beğen2
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