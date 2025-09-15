Haberler

Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü

Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldi. İkilinin basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştüğü bildirildi. Netanyahu ile Rubio'nun görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Trump'tan Katar'ı vuran Netanyahu'ya çok sert uyarı

Netanyahu ülkenin başkentini vurdu, Trump sinirden köpürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gupse Özay'ın son hali şaşırttı! Kilolar gitti, yeni tarz geldi

Verdiği kilolarla bambaşka birine dönüşen Gupse Özay şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.