Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştüğü bildirildi. Netanyahu ile Rubio'nun görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.