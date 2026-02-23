Haberler

Nepal'de otobüs kazası: 19 ölü / Ek bilgi ve fotoğrafla

Nepal'de bir yolcu otobüsünün Trishuli Nehri'ne düşmesi sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi ise yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

NEPAL'de yolcu otobüsünün Trishuli Nehri'ne düşmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetti.

Nepal basını, Pokhara bölgesinden başkent Katmandu'ya giden otobüsün Trishuli Nehri'ne düştüğünü duyurdu. Kazada 19 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığını belirtildi. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

