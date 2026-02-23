Nepal'de otobüs kazası: 19 ölü / Ek bilgi ve fotoğrafla
Nepal'de bir yolcu otobüsünün Trishuli Nehri'ne düşmesi sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi ise yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Nepal basını, Pokhara bölgesinden başkent Katmandu'ya giden otobüsün Trishuli Nehri'ne düştüğünü duyurdu. Kazada 19 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığını belirtildi. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı