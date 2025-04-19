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Nebraska'da Küçük Uçak Düşmesi: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Nebraska'da Küçük Uçak Düşmesi: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
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ABD'nin Nebraska eyaletinde küçük bir uçağın düştüğü ve uçaktaki 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Uçağın Platte Nehri'ne düştüğü ve kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi.

ABD'de küçük uçağın düşmesi sonucu uçaktaki 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin Nebraska eyaletinde küçük uçağın nehre düşmesi sonucu uçaktaki 3 kişi hayatını kaybetti. Yerel polis, uçağın eyaletin doğusundaki Platte Nehri üzerinde seyahat ettiğini ve dün yerel saatle 20.15'te Fremont şehrinin güneyinde düştüğünü belirtti.

Uçaktaki 3 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydeden yetkililer, yaşamını yitirenlerin kimliklerini açıklamadı. Federal Havacılık İdaresi (FAA), kazaya ilişkin soruşturmayı takip edeceğini duyurdu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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