NATO ve Rusya uçakları Baltık Denizi'nde karşı karşıya geldi

Baltık Denizi üzerinde gergin anlar yaşandı. NATO ve Rus savaş uçakları, gizli bir Rus petrol tankeri nedeniyle karşı karşıya geldi.

Estonya deniz ve hava kuvvetleri, Rusya'nın yaptırımlardan kaçmak için kullandığı gizli filosuna ait olduğu düşünülen bir petrol tankerine müdahale etmeye çalıştı. Görünüşte Gabon bayrağı taşıyan Jaguar adlı tanker, geçtiğimiz Cuma günü İngiltere tarafından "Rusya'nın oyuncağı" olduğu gerekçesiyle yaptırım listesine alınmıştı.

Gemi Estonya'nın talimatlarına uymayı reddettiğinde, aralarında Polonya'nın MiG-29 uçaklarının da bulunduğu NATO hava gücü alarma geçirildi.

Buna karşılık Rusya, kaçmakta olan Jaguar'ı korumak için bir Su-35S savaş uçağı gönderdi. Bu Rus uçağı, olay yerine gelirken Estonya hava sahasını ihlal ettiği iddia ediliyor.

Bu çarpıcı olay, Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak önemli görüşmeler öncesinde yaşandı. Bu görüşmelerde Vladimir Putin, Zelenski'nin yüz yüze buluşma teklifini kabul etmedi.

Paylaşılan görüntülerde, bir Polonya NATO uçağının, Finlandiya Körfezi üzerinde Rus Su-35 uçağını sıkı bir takibe aldığı görülüyor.

Tankerin komuta köprüsünden konuşan bir Rus sesi, gemiye çıkmaya çalışan ancak başarısız olan Estonyalı askerleri "palyaçolar" diyerek aşağıladı.

Tanker sonunda Rusya'nın kontrolündeki Gogland Adası yakınlarında demirledi.

Olayın geçtiği Baltık Denizi, Ukrayna konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle NATO ve Rusya arasında dünyanın en gergin bölgelerinden biri haline geldi.

"Bakın bizi helikopterlerle nasıl karşılıyorlar," dedi tankerdeki Rus ses. "Demir atmamızı istiyorlar."

Telsizden şu mesaj duyuldu: "Burası Estonya savaş gemisi Papa 6732. Talebiniz reddedilecek. Talimatlarımı izleyin. Derhal rotanızı 105 dereceye çevirin."

Tankerden Hintçe konuşan bir ses: "Önümüzdeki o bizim drone'a benziyor..."

Bir Rus sesi: "Hadi, ona çarparken vur..."

Estonyalılara bakarak: "Ne palyaço sürüsü!"

Estonya gemisi, tankeri yönünden saptırmak için yaklaşmaya çalıştı. Olayda ayrıca bir Estonya A139 helikopteri ve M-28 Skytruck keşif uçağının gemiyi çevrelediği görüldü.

Kremlin yanlısı haber sitesi Izvestia, Batı'ya karşı bir zafer olarak sunduğu haberde şöyle yazdı: "Bu güç gösterisine rağmen, Estonya makamları gemiyi durdurmayı başaramadı. Jaguar sonunda Rusya kontrolündeki Gogland Adası'na ulaştı ve Primorsk limanına doğru yoluna devam etti."

Başka bir Rus haber sitesi olan News-Pravda da "Estonyalı denizciler iki kez helikopterden gemiye asker indirmeye çalıştı" diye bildirdi.

Bu sıra dışı olay sonrasında, NATO üyesi Estonya, Tallinn'deki Rusya diplomatik temsilcisi Lenar Salimullin'i bakanlığa çağırdı ve kendisine Rus savaş uçağının Estonya hava sahasını ihlal ettiğini belirten bir protesto notası verdi.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna: "Estonya açısından bu çok ciddi ve kabul edilemez bir olaydır" dedi ve Rusya'ya "daha sert ve hızlı yaptırımlar uygulanması gerektiğini" vurguladı.

Komutan Ivo Vark'ın açıklamasına göre tanker, Salı günü saat 18:30'da (Türkiye saatiyle) Tallinn yakınlarındaki Naissaar Adası civarındayken Estonya Donanması tarafından telsizle uyarıldı. Vark, geminin "herhangi bir ülke bayrağı olmadan" seyrettiğini ve bu nedenle Estonya'nın "geminin belgelerini ve yasal durumunu kontrol etme yükümlülüğü olduğunu" belirtti.

"Gemi işbirliği yapmayı reddetti ve Rusya'ya doğru yoluna devam etti. Geminin milliyetsiz olması nedeniyle, gemiye çıkma dahil güç kullanımı gereksiz görüldü" dedi Vark. Estonya donanması, gemi Rus karasularına girene kadar onu takip etti.

Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, geminin ülkesinin kritik altyapısına tehdit oluşturmaması için Estonya'dan Rus karasularına doğru yönlendirildiğini açıkladı. "Sorun geminin hangi ülkenin bayrağını taşıdığıydı ve en önemli amacımız kritik altyapımızın güvenliğini sağlamaktı. Bu hedefimize ulaştık" dedi.

244 metre uzunluğundaki Jaguar, görünüşte Gabon bayrağı taşıyan bir ham petrol tankeri. Denizcilik veri tabanı Equasis'e göre gemi, Şubat ayı başında adını Argent olarak değiştirdi ve artık Gine-Bissau bayrağı taşıyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin, batılı ülkelerin uyguladığı petrol yaptırımlarından kaçınmak için "gölge filo" olarak bilinen, Rus olmayan ülke bayrakları taşıyan geniş bir tanker ağını kullanıyor.RetryClaude can make mistakes. Please double-check responses.