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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İlk Yurt Dışı Ziyaretini Ukrayna'ya Gerçekleştirdi

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İlk Yurt Dışı Ziyaretini Ukrayna'ya Gerçekleştirdi
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, görevi devralmasının ardından Ukrayna'ya ilk yurt dışı ziyaretini yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bu ziyaretin Avrupa-Atlantik ortak değerlerinin korunması açısından önemine vurgu yaptı ve ülkesinin NATO'ya tam üyeliği hedefini dile getirdi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, görevi devralmasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini Ukrayna'ya gerçekleştirdi.

Eski Hollanda Başbakanı NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, pazartesi günü Genel Sekreterlik görevini Jens Stoltenberg'den devraldı. Rutte ilk yurt dışı ziyaretinde Ukrayna'ya gitti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodmir Zelenski açıklamasında, "Mark Rutte'nin NATO başkanı olarak ilk ziyareti Ukrayna'ya oldu. Bu gerçekten önemli. Öncelikler hemen belli oluyor ve şu anda tüm Avrupa-Atlantik'in ortak değerlerinin korunması devam ediyor. Ayrıca Ukrayna'daki bizlerin Mark'ın kişisel liderliğine güvenebileceğimizi de vurguluyor. Tabii ki temel hedefimiz Ukrayna'nın İttifak'a tam üyeliğidir. Bugün ayrıca Ukrayna'nın Zafer Planı'nı, savaş alanındaki durumu, birliklerimizin mevcut ihtiyaçlarını ve Ukrayna'nın hava savunma konusundaki ihtiyaçlarını ve komşularla ek iş birliğini tartıştık. Artık hava savunmasıyla ilgili varılan tüm anlaşmaların, özellikle Washington'daki NATO zirvesinde tartışılanların kıştan önce uygulanması önemli" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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