Nasıl olduğuna kimse anlam veremiyor: Bozkırın ortasında dehşete düşüren görüntü

Tarlalarını kontrol etmek için aracıyla bozkıra çıkan bir vatandaş, karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, bir geyiğin boynuzlarına takılan ölü bir geyiğin cansız bedeninden kurtulmaya çalıştığı anlar yer alıyor.

KURTULMAYA ÇALIŞTI AMA...

Görüntülerde, yaşayan geyiğin sağa sola kaçarak kurtulmaya çalıştığı, boynuzlarına takılı haldeki diğer geyiğin ise hareketsiz olduğu görüldü. Olayın nasıl gerçekleştiği ve ne zaman yaşandığına dair kesin bir bilgi bulunmazken, görüntüler doğa severler arasında büyük üzüntü yarattı.