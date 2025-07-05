Naci Görür'den İstanbulluların uykularını kaçıracak uyarı: Kumburgaz Fayı zorlanıyor

Naci Görür'den İstanbulluların uykularını kaçıracak uyarı: Kumburgaz Fayı zorlanıyor
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İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Görür, "Kumburgaz Fayı zorlanıyor ve üzerindeki stres alanı değişime uğruyor. Yerel ve merkezi yönetim dikkatli olmalı." dedi.

Marmara Denizinde, Silivri açıklarında 4,1 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fayı üzerinde daha önce 6,2 ile kırılmış fayın kırılmayan bir kısmı üzerinde, artçı olmalı. Kumburgaz Fayı zorlanıyor ve üzerindeki stres alanı değişime uğruyor. Yerel ve merkezi yönetim dikkatlı olmalı.

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