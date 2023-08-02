Myanmar Devlet İdare Kurulu, 7.000'den fazla mahkumu affederken, eski Devlet Müsteşarı Aung San Suu Kyi ile eski Devlet Başkanı U Win Myint'in cezalarını hafifletti. Kurul ayrıca silahlı etnik gruplara mensup kişileri affetti ve davaları düşürdü.

HABER: Myanmar'da 7.000'den fazla mahkum için af çıktı

TARİH: 2 Ağustos 2023

UZUNLUK: 00: 03: 00

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Insein Hapishanesi önünde, serbest bırakılan mahkumları bekleyen insanlardan çeşitli görüntüler

2. Insein Hapishanesi önünde, serbest bırakılan mahkumları taşıyan otobüslerden çeşitli görüntüler

HABERİN İÇERİĞİ:

Myanmar Devlet İdare Kurulu, Salı günü alınan bir kararla 7.000'den fazla mahkumu affederken, eski Devlet Müsteşarı Aung San Suu Kyi ile eski Devlet Başkanı U Win Myint'in cezalarını hafifletti.

Kurul, Suu Kyi'ye verilen hapis cezasının altı yıl, U Win Myint'e verilen hapis cezasının ise dört yıl azaltıldığını açıkladı.

Kurul, 7.749 Myanmarlı ve 125 yabancı mahkumun cezalarını affederken, bazı mahkumların ölüm cezalarını da müebbet hapse çevirdi.

Kurul ayrıca silahlı etnik gruplara mensup 22 kişiyi affedip, silahlı etnik gruplarla bağlantılı 72 kişiyle ilgili davaları da düşürdü.

Af hamlesi, Myanmar takviminde ikinci Waso ay takvimi ayındaki dolunaya rastlayan önemli bir Budist günü olan Dhammacakka Günü'nde yapıldı. Söz konusu hamlenin insani temelde halkı memnun etmeyi amaçladığını belirten kurul, afların etnik birlik ve iç barışın yanı sıra ilgili ülkeler ile Myanmar arasındaki ilişkiler göz önünde bulundurularak çıkarıldığını belirtti.

Myanmar ayrıca 3 Mayıs'ta Vesak Günü münasebetiyle çıkardığı afla 2.000'den fazla mahkumu affetmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yangon'dan bildiriyor.(XHTV)