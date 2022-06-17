Mutfakta garsonla cinsel ilişkiye girip, ellerini yıkamadan yemek hazırlayan kadın şef kovuldu - Haberler

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Mutfakta garsonla cinsel ilişkiye girip, ellerini yıkamadan yemek hazırlayan kadın şef kovuldu

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Mutfakta garsonla cinsel ilişkiye girip, ellerini yıkamadan yemek hazırlayan kadın şef kovuldu

İngiltere'nin Londra kentindeki bir restoranda şef olarak çalışan kadın, garsonla cinsel ilişkiye girdikten sonra iç çamaşırını düzeltip, ellerini yıkamadan yemek yapmaya devam etti. Güvenlik kamerası aracılığıyla olayın ortaya çıkmasının ardından şefin işine son verdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki lüks bir restoranda skandal bir olay meydana geldi. İddialara göre restoranın şefi, garsonla zaman zaman ilişki yaşıyordu. Son olarak ise mutfakta cinsel yakınlaşmaya girip, ilişkide bulundular.

İÇ ÇAMAŞIRINI DÜZELTİP YEMEK YAPTI

Şef, garsonla ilişkiye girmesinin ardından iç çamaşırını düzeltip yeniden mutfağa döndü ve müşteriler için yemek hazırladı. Ardından da bu yemekleri garsonun tepsisine doldurdu.

KAYITLARDAN ORTAYA ÇIKTI

Başka bir çalışanın şüphelenmesi üzerine restoranın güvenlik kayıtlarının incelenmesine karar verildi. Kayıtlarda şef ve garson arasındaki ilişkinin görülmesi üzerine şefin işine son verildi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Cinsellik Dünya Haberler

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