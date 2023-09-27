Musul'daki düğün yangınında hayatını kaybedenler toprağa verildi

Irak'ın Musul kentindeki düğünde çıkan yangında hayatını kaybeden 144 kişi toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyindeki Musul kentine bağlı Hamdaniye ilçesindeki düğün salonunda çıkan yangında hayatını kaybeden 114 kişi toplu şekilde defnedildi. Yaklaşık 3 saat süren cenaze merasimine, çoğunluğu Hristiyanlardan oluşan Hamdaniye ve çevresinden binlerce kişi katıldı.

Yangın faciasında hayatta kalan damat cenazede gözyaşlarına boğulurken, mezarlığa getirilen her cenazeyle birlikte ağıtlar yakıldı. Katılımcılar, yangında hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını ellerinde taşırken, ölenler arasında çok sayıda çocuk ve kadın olduğu görüldü.

Hamdaniye ilçesinde gece saatlerinde bir düğün salonunda havai fişekler nedeniyle yangın çıkmış, yangında 114 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı. Yangın sırasında salonda yaklaşık bin kişinin bulunduğu açıklanmıştı. - MUSUL